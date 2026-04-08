Медведева стала опекуном макаки: «Прониклась»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала в Telegram-канале, что стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

«Честно, очень быстро к нему прониклась. Японские макаки — удивительные: умные, с характером, постоянно чем-то заняты. Это те самые «снежные обезьяны», которые спокойно живут даже в холоде — у них густая шерсть и красная мордочка, поэтому их сложно не узнать», — поделилась спортсменка.

Медведева рассказала, что уже несколько раз приезжала к своему пушистому подопечному в гости. Фигуристке нравится наблюдать за зверем и следить, как тот играет в открытом вольере и взаимодействует с другими. Примат живет не один, а со своими сородичами.

«Очень рада, что у меня появился такой подопечный. Буду навещать его чаще», — рассказала знаменитость.

В декабре 2025-го Медведева рассказала, что сделала ринопластику. Спортсменка подчеркнула, что решилась на операцию не из-за проблем со здоровьем, а в эстетических целях.

