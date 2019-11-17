Американские эксперты придумали план вторжения России в Прибалтику

Эксперты из Центра анализа европейской политики (CEPA) США придумали, как бы выглядел захват Прибалтики российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на их доклад.

Предполагается, что самое уязвимое место в Европе — это Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши. Именно эту ахиллесову пяту Россия может использовать для того, чтобы захватить Прибалтику. Эксперты подчеркнули, что американских военные в этих территориях нет, поэтому Россия не сможет быстро получить отпор, в случае блокировки польско-литовской границы.

Аналитики считают, что Россия может соединить Калининградский анклав с Белоруссией через «коридор СК». Для этого нужно мобилизовать 25 батальонов (это около 10 тысяч солдат), а также иметь танки, которые есть в арсенале России.

«Поражающая сила российских танков на порядок выше дислоцированных американских бронетранспортеров», — констатировали эксперты СЕРА.

Однако, в конце своего доклада аналитики подчеркивают, что не верят, что этот план осуществится, так как у России нет желания захватывать Прибалтику.

«Вряд ли российские власти начнут войну против НАТО с Сувалкского коридора, — заключили в СЕРА.

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