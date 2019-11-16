В США рассказали о связи санкции против Турции и быстрого решения по С-400

Американский сенаторы могут отозвать проект о санкциях против Турции, если страна в сжатые сроки примет решение относительно российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета сената по иностранным делам республиканец Джима Риша.

Сенатор отметил, что американская сторона действительно может остановить процесс ведения новых санкций против Турции, если вопрос С-400 будет и правда решен.

Риш добавил, что судьба санкций и шагов по С-400 скоро станет известна. Он намекнул что речь идет о днях или неделях, но не о месяцах.

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