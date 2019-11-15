Нарышкин пророчит Договору о СНВ печальную судьбу

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что вслед за ДРСМД утратить силу может и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, после окончания срока действия СНВ-III в феврале 2021 года, его ждет полное прекращение.

Он также добавил, что России стоит укрепить свою обороноспособность. Это послужит ответом на действия США, которые, по его мнению, представляют угрозу системе международной безопасности.

«В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне», - подчеркнул директор СВР.

Такое мнение он высказал в ходе круглого стола в Балтийском государственном техническом университете «Военмех».