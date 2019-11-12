Армия Израиля ударила по командиру группировки «Исламский джихад» в Газе
Армия обороны Израиля нанесла удар по командиру радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Бахе Абу аль-Ате в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что удар был произведен в ночь на вторник, 12 ноября.
Как утверждает канцелярия, аль-Ате ответственен за множество терактов и ракетных обстрелов израильского государства в последние месяцы, а также он планировал новые нападения.
Удар по командиру был рекомендован начальником Генерального штаба и директором Службы общей безопасности Израиля, а также одобрена премьер-министром и министром обороны страны после утверждения кабинетом безопасности.
По данным местных СМИ, в результате атаки еще три человека получили ранения.
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