Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для «борьбы с русскими». Об этом сообщает телеканал WCSC.

Он также упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в отказе от поставки вооружения на территорию Украины, отметив, что «они предпочли одеяла».

Также госсекретарь подчеркнул, что Белый дом убедился в снижении коррупции в стране, а также выразил удовлетворенность американской политикой в отношении украинской стороны.

«Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими», — сказал Помпео.

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