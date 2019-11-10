Эксперт из Латвии оценил публикации о планах по захвату Калининграда

Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс прокомментировал публикации в разных иностранных СМИ, которые рассказывают о возможных планах по захвату Калининградской области НАТО. Об этом сообщает ФАН.

Он назвал тех, кто заявляет о захвате Калининградской области, «бумажными экспертами, которые по земле давно не ходили».

Депутат также заявил, что пока появляющиеся публикации являются просто словами, а также выразил сомнение, что «кто-то перейдет к действиям».

«Как только Россия покажет слабину, от желающих раздербанить ее будет не протолкнуться», — подчеркнул Адамсонс.

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