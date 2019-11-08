СМИ сообщили об ударе «Катюшей» по американцам в Ираке

Иракскую авиабазу, где были размещены американские войска, атаковали 17 ракет «Катюша». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иракские высокопоставленные лица.

Уточняется, что база располагалась к югу от иракского Мосула.

«17 ракет «Катюша» поразили иракскую авиабазу», — уточнили источники.

По предварительным данным, в этом месте располагались американские войска.

В настоящее время нет данных о жертвах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России заявили о 100% готовности к ракетному удару

— СМИ сообщили о возможном нападении США на Крым и Дальний Восток