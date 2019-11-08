СМИ сообщили об ударе «Катюшей» по американцам в Ираке
Иракскую авиабазу, где были размещены американские войска, атаковали 17 ракет «Катюша». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иракские высокопоставленные лица.
Уточняется, что база располагалась к югу от иракского Мосула.
«17 ракет «Катюша» поразили иракскую авиабазу», — уточнили источники.
По предварительным данным, в этом месте располагались американские войска.
В настоящее время нет данных о жертвах.
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