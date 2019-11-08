В России заявили о 100% готовности к ракетному удару

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что страна готова к угрозе ракетного нападения, ведь она хорошо защищена. Об этом он сказал «Интерфаксу».

Борисов рассказал, что Россия будет оперативно реагировать на угрозу. Для этого было восстановлено 100% информационного поля системы предупреждения. Она позволяет защищать страну на всех направлениях.

Он добавил, что в России хорошо используется программа вооружения.

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