Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ

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Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на источники в военной разведке.

Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО, а также скрытный подход к восточному побережью США.

Как стало известно, часть подлодок должна далеко продвинуться в Атлантику, при этом оставшись не обнаруженными.

Отмечается, что это крупнейшая операция российских субмарин со времен холодной войны.

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