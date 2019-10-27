Песков отреагировал на заявление о ликвидации главаря ИГ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
Он сообщил, что необходимо ориентироваться на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
«Смотрите Конашенкова», — сказал Песков.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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