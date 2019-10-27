Песков отреагировал на заявление о ликвидации главаря ИГ

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Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года
Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.

Он сообщил, что необходимо ориентироваться на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Смотрите Конашенкова», — сказал Песков.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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