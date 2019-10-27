Появились кадры с места убийства главаря ИГ
В Сети появилось несколько видеозаписей, на которых показано место убийства главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади. Они опубликованы на телеканале Al Hadath.
Как утверждается, именно в этом месте США ликвидировали аль-Багдади.
На кадрах видна местность и последствия после разрушения. Очевидиц снимает на видео воронку от авиаудара. Также на кадрах показаны трупы людей и видна кровь.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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