Появились кадры с места убийства главаря ИГ

В Сети появилось несколько видеозаписей, на которых показано место убийства главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади. Они опубликованы на телеканале Al Hadath.

Как утверждается, именно в этом месте США ликвидировали аль-Багдади.

На кадрах видна местность и последствия после разрушения. Очевидиц снимает на видео воронку от авиаудара. Также на кадрах показаны трупы людей и видна кровь.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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