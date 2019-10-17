США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом страны пришли к единому решению о прекращении огня на сирийских территориях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он рассказал о том, что Турция завершит военную операцию в Сирии после отвода курдских формирований, добавив, что США будут способствовать этому.
Пенс отметил, что американские военные уже работают с отрядами курдов, помогая их отводу. По итогам переговоров страны договорились о том, что Турция прекратит боевые действия, чтобы позволить курдским силам YPG выйти в безопасную зону в течение 120 часов.
Кроме того, США и Турция будут совместно координировать работу центов, в которых находятся боевики ИГ (организация запрещена в России)*.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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