Российские военные займут сирийский Манбидж после ухода сил США, выяснили СМИ
США и Россия договорились о том, что российские военные будут контролировать сирийский город Манбидж после ухода оттуда американских сил. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне.
Согласно полученной информации, в понедельник, 14 октября, войскам США поставили дедлайн на то, чтобы покинуть Манбидж.
Сообщается, что на это у них есть 24 часа.
В издании отмечают, что это по сути является передачей контроля над городом.