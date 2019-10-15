Российские военные займут сирийский Манбидж после ухода сил США, выяснили СМИ

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США и Россия договорились о том, что российские военные будут контролировать сирийский город Манбидж после ухода оттуда американских сил. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне.

Согласно полученной информации, в понедельник, 14 октября, войскам США поставили дедлайн на то, чтобы покинуть Манбидж.

Сообщается, что на это у них есть 24 часа.

В издании отмечают, что это по сути является передачей контроля над городом.