Турецкие войска захватили населенный пункт в Сирии

https://www.gazeta.ru/army/news/2019/10/12/13571468.shtml

Турецкие войска захватили сирийский приграничный населенный пункт, который находится в северо-восточной части провинции Ракка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук.

До этого минобороны Турции сообщило, что был взят под контроль город Рас эль-Айн. Его захватили вооруженные силы Турции и оппозиционная «Сирийская национальная армия».

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