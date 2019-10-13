Турецкие войска захватили населенный пункт в Сирии
https://www.gazeta.ru/army/news/2019/10/12/13571468.shtml
Турецкие войска захватили сирийский приграничный населенный пункт, который находится в северо-восточной части провинции Ракка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук.
До этого минобороны Турции сообщило, что был взят под контроль город Рас эль-Айн. Его захватили вооруженные силы Турции и оппозиционная «Сирийская национальная армия».
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