Трамп одобрил отправку новых военных США на Ближний Восток

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что причиной таких действий стала предполагаемая атака Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Эспер подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, но Пентагон имеет «большое количество военных вариантов действий».

Кроме того, министр добавил, что США сосредоточены на помощи по укреплению оборонной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил о вероятности американских ударов по 15 объектам в Иране.