На Украине депутат призвал к запугиванию РФ ракетой с «камушками и динамитом»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил о необходимости использовать украинские неядерные силы для запугивания российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заметил, что у страны отсутствует ядерный арсенал, а дальность обычных ракет слишком мала. По этой причине нужно разместить боеголовку на космическую ракету, способную достичь Москвы.
«На нее (ракету. — Газета.Ru) нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — заявил Сиротюк.
Ранее сообщалось, что на Украине 23 августа впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4».