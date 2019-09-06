На Украине депутат призвал к запугиванию РФ ракетой с «камушками и динамитом»

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Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил о необходимости использовать украинские неядерные силы для запугивания российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заметил, что у страны отсутствует ядерный арсенал, а дальность обычных ракет слишком мала. По этой причине нужно разместить боеголовку на космическую ракету, способную достичь Москвы.

«На нее (ракету. — Газета.Ru) нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», — заявил Сиротюк.

Ранее сообщалось, что на Украине 23 августа впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4».