Видео с места крушения Ми-8 появилось в Сети

Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-8 в Саратовской области. Кадры публикует «Версия-Саратов».

На месте инциденты виден густой черный дым.

Вертолет упал при взлете с тренировочной площадки. Пассажиров на борту не было, а экипаж сумел вовремя покинуть воздушное судно.