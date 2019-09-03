Спасатели не нашли летчиков в упавшем на Ставрополье Су-25УБ

В Ставропольском крае спасатели, которые прибыли на место крушения боевого штурмовика Су-25УБ, обнаружили, что в кабинах нет пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источников, они нашли в Буденновском районе края Су-25УБ, а пилотов — нет.

«Пока только такая информация», — добавили источники.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших после крушения пилотов.

Уточняется, что инцидент произошел 3 сентября.

Ранее сообщалось, что связь с Су-25УБ пропала перед крушением на Ставрополье.