Россия и Индия решили вопрос с оплатой за поставку С-400

Российская и индийская стороны решили вопросы по выплате аванса за поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Как отмечается, нюансы по выплате аванса по контакту были выполнены в полном размере.

«Вопрос с авансированием контракта решен», — добавили в пресс-службе.

Однако в российском ФСВТС отказались комментировать подробности выплаты.

Ранее сообщалось, что Индия срочно закупила российские ракеты за $29 млн.

Также до этого в Индии назвали «главную причину» покупки С-400.