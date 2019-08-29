Россия и Индия решили вопрос с оплатой за поставку С-400
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Российская и индийская стороны решили вопросы по выплате аванса за поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
Как отмечается, нюансы по выплате аванса по контакту были выполнены в полном размере.
«Вопрос с авансированием контракта решен», — добавили в пресс-службе.
Однако в российском ФСВТС отказались комментировать подробности выплаты.
Ранее сообщалось, что Индия срочно закупила российские ракеты за $29 млн.
Также до этого в Индии назвали «главную причину» покупки С-400.