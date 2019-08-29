СМИ оценили связи Турции и России после визита Эрдогана в Москву

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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились нормализовать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что, несмотря на примирительные формулировки лидеров, подробностей о компромиссе по поводу сирийской ситуации было мало. На совместной пресс-конференции они говорили о совместной работе в регионе. По мнению турецкого политического аналитика Али Бейкера, признаки значительного прорыва в Сирии отсутствуют. Он заметил, что российская сторона продемонстрировала понимание к чувствительности Турции к угрозам нацбезопасности, но это не означает, что она повлияет на президента Сирии Башара Асада.

Британский аналитик Камаль Алам заявил, что визит Эрдогана в Россию не был связан напрямую с кризисом в Идлибе. Он заметил, что в Сирии турецкая сторона загнана угол как в военном, так и в дипломатическом отношении. Турецкий эксперт Нихат Али Озджан соглашается с тем, что Турции придется вступить в переговоры с Асадом. Что касается приобретения российских истребителей вместо американских, Анкара рассмотрит этот вариант только, если США исключат ее из программы по F-35.