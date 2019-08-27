Китай может рассмотреть покупку российских Су-57

Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает «Хуаньцю шибао».

Отмечается, что в КНР приняли такое решение после сравнения Су-57 с собственным оружием.

По информации издания, Китаю в краткосрочной перспективе будет сложно разработать некоторые технологические характеристики, которыми обладает Су-57. Это касается тяговооруженности и отклоняемого вектора тяги двигателей.

Ранее сообщалось, что The National Interest оценил планы России экспортировать Су-57.