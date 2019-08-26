Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле
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Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с их выходом из ДРСМД и испытаниями оружия.
Он также напомнил, что ранее Путин давал российским ведомствам такое поручение.
«Нет никаких сомнений, что ответ будет дан и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал Песков.
Ранее сообщалось,что Путин объяснил, как стоит отвечать на ракетные испытания США.