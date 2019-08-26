Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле

Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с их выходом из ДРСМД и испытаниями оружия.

Он также напомнил, что ранее Путин давал российским ведомствам такое поручение.

«Нет никаких сомнений, что ответ будет дан и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал Песков.

Ранее сообщалось,что Путин объяснил, как стоит отвечать на ракетные испытания США.