Израильская армия по ошибке обстреляла гражданский самолет

Израильские военные на Голанских высотах ошибочно обстреляли гражданский летательный аппарат, приняв его за сирийский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую службу.

Как отмечается, когда военные поняли, что нацелены на гражданский самолет, прекратили огонь. Информация о характеристике летательного аппарата не приводится.

В армии потребовали расследования случившегося.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что военные Израиля сбили ракету из сектора Газа.