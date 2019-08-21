США заявили о работе по созданию запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты

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Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти проинформировал о том, что американская сторона занимается созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, чей радиус действия запрещался Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По его словам, США работают на ракетной программой, а размещение баллистической боеголовки на легкой гиперзвуковой ракете приведет к нарушению договора.

«Мы рассматриваем такие возможности», — заявил Маккарти.

Ранее официальный представитель Пентагона Роберт Карвер заявил, что США отвергают обвинения в том, что начали разработку крылатых ракет задолго до выхода из ДРСМД.