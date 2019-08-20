Пентагон отреагировал на обвинения в разработке ракет до выхода из ДРСМД

Официальный представитель Пентагона Роберт Карвер заявил, что США отвергают обвинения в том, что начали разработку крылатых ракет задолго до выхода из ДРСМД, передает ТАСС.

Он добавил, что ведомство приступило к подобным разработкам после выхода из договора 2 августа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон готовился к испытанию ракет задолго до официального выхода из ДРСМД.

По словам российского министра, о намерении США было известно еще с октября прошлого года, когда приезжал советник Трампа Джон Болтон.