Представитель швейцарских ВВС объяснила сопровождение истребителями самолета РФ

Представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман объяснила сопровождение самолета с российской делегацией и журналистами в небе над Женевой истребителями военно-воздушных сил Швейцарии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя швейцарских ВВС Дельфину Альману.

По ее словам, это стандартная процедура и «рутинная операция».

«Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелётах иностранных государственных воздушных судов», - сообщила собеседница агентства.

Она также отметила, что подобные полеты совершаются регулярно и не зависят от происхождения самолета. В ходе этой операции проверяется, зарегистрирован ли самолет.

До этого стало известно, что два швейцарских истребителя сопроводили самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые собираются освещать переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС.