МИД Сирии заявил, что турецкие военные вошли в Саракиб

Турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб, заявил МИД Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный телеканал Syria TV.

Отмечается, что на данный момент турецкая военная техника двигается по направлению к городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. За город воюет армия Башара Асада.

Ранее стало известно, что КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна был взят военными Сирии. Город, который контролировался террористами, был окружен.