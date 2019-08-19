Видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе появилось в Сети
В Сети появилось видео учебных полетов российских истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
На кадрах, которые сняты из кабины пилота, видны взлет, набор высоты и полет в стратосфере.
Как отмечается, полет проходил на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час.
Уточняется, что летчики отрабатывали перехват «нарушителя» российского воздушного пространства.
Причем, как подчеркивается, поиск условного противника проходил без привлечения наземных средств ПВО.
Ранее сообщалось, что 17 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ России.