В НАТО сочли небезопасным маневр российского пилота во время инцидента с самолетом Шойгу

Представитель НАТО назвала небезопасным маневр российского пилота во время инцидента между истребителями Северного альянса F-18 и российскими военными самолетами Су-27, на борту одного из которых находился министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя НАТО.

По ее словам, после идентификации истребителями F-18 российского борта, они повернули влево, чтобы отдалиться от самолета Шойгу. Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом.

«Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота одного из F-18 потенциально опасной для обоих самолетов ситуации удалось избежать», - отметил он.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее стало известно, какой стране принадлежит истребитель, приблизившийся к самолету Шойгу.