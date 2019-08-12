Турция задумалась о закупке у России Су-35, пишут СМИ

Власти Турции оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Су-35. Об этом сообщает Yeni Safak со ссылкой на военный источник.

Как отмечается, турецкие органы власти, которые отвечают за закупку вооружений, обратились к секретариату оборонной промышленности и командованию ВВС Турции с просьбой оценить предложение российского государства.

Уточняется, что в случае положительных отзывов Турция начнет переговоры с Россией по этому вопросу.

Причем в Анкаре пока не дали официальных комментариев относительно возможной закупки Су-35.

Ранее сообщалось, что Турция подумывает о закупке SSJ-100.