В ДНР заявили о приближении ВСУ к Донецкой фильтровальной станции

Вооруженные силы Украины приближаются к Донецкой фильтровальной станции. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что силы ВСУ оборудуют позиции в 200 метрах от станции.

Как уточняется, украинские военные устанавливают там дополнительные фортификационные сооружения.

Отмечается, что такие действия ВСУ нарушают минские договоренности, а также соглашения по обеспечению безопасности в районе важного объекта гражданской инфраструктуры.