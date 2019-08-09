17 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю у российских воздушных границ провели разведку 17 летательных аппаратов. Об этом пишет «Красная звезда».

Согласно имеющейся информации, нарушений воздушного пространства страны не произошло, однако истребителям России пришлось взлетать 12 раз.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа проинформировали о том, что противолодочные самолеты Ту-142 России пролетели у побережья США и Канады. Речь идет о плановом полете над нейтральными водами Тихого океана, в ходе которого самолеты морской авиации Тихоокеанского флота осуществили 13-часовое патрулирование у побережья Аляски и Канады. Их сопровождали два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, дозаправка Ту-142 была произведена в воздухе.