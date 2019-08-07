В народной милиции ДНР заявили о подготовке Киева к боевым действиям в Донбассе
В народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) проинформировали о том, что силовики Украины были приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет об активизации подразделений, находящихся на мариупольском направлении. В частности речь идет о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок, расположенных в районе Андреевки, Тернового и Кирово, которые находятся под контролем украинской стороны. Была отмечена и активность беспилотников.
«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Донецке застрелили сына бывшего министра транспорта ДНР Игоря Андриенко, известного, как рэпера под сценическим псевдонимом Борзини.