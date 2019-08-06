После взрывов под Ачинском дома покинули более 16 тыс. человек

После взрывов боеприпасов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края свои дома покинули более 16,5 тыс. человек, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, была организована эвакуация 9,5 тыс человек из девяти населенных пунктов и оздоровительного лагеря «Сокол». Также самостоятельно покинули опасную зону около 7 тыс. человек.

Для размещения людей развернуто 30 пунктов временного размещения в трех городах и двух муниципальных районах.