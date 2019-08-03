Шойгу объяснил причину отсутствия стран НАТО среди участников в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников в Армейских международных играх—2019. Об этом передает РИА «Новости».

По словам министра, не приезд команд из Североатлантического альянса связан с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками.

«Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — пояснил Шойгу, отвечая на вопрос журналиста, который касался отсутствия участников из стран НАТО в играх.

При этом министр отмечает, что российская сторона будет рада видеть представителей альянса на АрМИ и приглашает их принять участие.

Ранее Шойгу сообщал, что в 2019 году на играх выступит 223 команд из 39 стран мира.