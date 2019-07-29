Носитель «Посейдона» досрочно спустят на воду

Атомную подводную лодку спецназначения «Хабаровск», которая будет являться штатным носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», спустят на воду досрочно. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно полученным сведениям, подлодку спустят на воду на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

Также утверждается, что это произойдет до конца 2019 года.

Как известно, испытательным носителем «Посейдона» сейчас является подлодка «Белгород». Судно «Хабаровск» же должны еще достроить.

Отмечается, что работы будут выполнять на плаву.

Ранее ядерный подводный беспилотник «Посейдон» отнесли к «оружию возмездия».