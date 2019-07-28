В Ливии уничтожены украинские Ил-76, сообщили СМИ
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В Ливии в результате удара сил правительства национального единства были уничтожены два украинских самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что удар был нанесен по территории аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Уточняется, что в результате погиб один пилот из Мариуполя.
Кроме того, в Сети якобы появилось видео удара, который уничтожил самолеты.