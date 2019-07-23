Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов

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В сети появилось видео инцидента с участием самолетов России и Южной Кореи. Об этом сообщает «Ренхап».

На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.

По версии правительства Сеула, Россия дважды нарушила воздушное пространство, вторгнувшись на территорию островов Такэсима.

Позже Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении границ.

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Ранее сообщалось, что Япония подняла истребители из-за конфликта России и Южной Кореи в воздухе.