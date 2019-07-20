США проведут операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

В американском Центральном командовании заявили, что страна работает над деталями операции, призванной обезопасить от разных факторов морские пути на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эта операция будет называться «Страж». Ее члены будут активно работать над обеспечением свободы передвижения в воде по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу.

Американская сторона решила провести операцию после недавних событий в регионе Персидского залива.

В командовании подчеркнули, что страна будет координировать действия с союзниками и партнерами.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер захвачен Ираном в Персидском заливе.

По некоторым данным, контрабандисты собирались сбыть иранское топливо после перегрузки его на иностранное судно.