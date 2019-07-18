Турция ополчилась на США за решение по российским C-400

close
Goran Tomasevic/Reuters

МИД Турции назвал незаконным решение США исключить Анкару из программы по производству истребителей F-35, передает РИА «Новости».

Ранее Вашингтон принял такое решение в связи с намерением Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Турецкое ведомство признало решение американской стороны односторонним шагом, который наносит ущерб отношению стран.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкая сторона может лишиться членства НАТО из-за того, что предпочла российский С-400 американским F-35.