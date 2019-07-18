Турция ополчилась на США за решение по российским C-400
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МИД Турции назвал незаконным решение США исключить Анкару из программы по производству истребителей F-35, передает РИА «Новости».
Ранее Вашингтон принял такое решение в связи с намерением Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Турецкое ведомство признало решение американской стороны односторонним шагом, который наносит ущерб отношению стран.
Ранее в СМИ появилась информация, что турецкая сторона может лишиться членства НАТО из-за того, что предпочла российский С-400 американским F-35.