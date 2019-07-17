В США потребовали полного контроля над ядерным оружием России

Кандидат на пост главы и врио Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны взять под контроль весь российский ядерный арсенал. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Эспера, российская сторона является «стратегическим противником» США и отказывается сокращать нестратегические ядерные вооружения.

Также он отметил, что контроль над арсеналом России необходим для заключения нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Пришло время охватить весь российский ядерный арсенал соглашением о контроле над вооружениями», — добавил Эспер.

Ранее в России заявили о выполнении договоренностей по ядерному оружию.