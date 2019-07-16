Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом информирует ТАСС.

Глава США отметил, что Турция заказала у США 100 самолетов F-35.

По словам Трампа, теперь Анкаре откажут в поставках истребителей.

Кроме того, лидер США посетовал на сложность и несправедливость ситуации для Турции, как члена НАТО. Трамп напомнил, что прошлые американские власти запрещали Анкаре покупать зенитные ракетные комплексы Patriot на территории США.

Ранее в Пентагоне забоялись подрыва потенциала истребителей F-35 из-за комплексов С-400.