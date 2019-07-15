Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, продолжительность полета превысила семь часов. На отдельных участках маршрута российские ракетоносцы сопровождали финские, датские и шведские истребители. После завершения полета Ту-160 вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что в течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран. Из-за этого истребители РФ были вынуждены три раза подниматься в воздух по тревоге, чтобы помешать иностранным летательным аппаратам незаконно пересечь границу.