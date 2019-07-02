Минобороны сделало заявление о причине смертельного пожара на подлодке

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Минобороны России опровергло информацию об уведомлении Норвегии про «взрыв газа» на подводном аппарате, где погибли 14 российских моряков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам ведомства, Россия не направляла никаких уведомлений норвежской стороне.

В ведомстве также подчеркнули, что пожар на подводном аппарате был ликвидирован за счет самоотверженных действий команды.

Ранее СМИ сообщили, что российская сторона рассказала Норвегии о «взрыве газа» на подлодке.