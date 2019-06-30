«Наглое упорство»: Крым о заходе эсминца США в Черное море

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на заход американского эсминца «Карни» в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия эсминца США являются наглым упорством, цель которого — усилить напряженность на международной арене.

Он отметил, что его уже не удивляет такое поведение Соединенных Штатов и их «агрессивные планы».

Он также добавил, что на настоящий момент у российской армии оружие, в разы превосходящее американское, и, следовательно, она в состоянии защитить границы России и жизнь его граждан.

Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черное море. Как отмечается, он примет участие в военно-морских учениях Sea Breeze.