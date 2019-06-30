Названо влияние санкций на поставки российского вооружения

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что антироссийские санкции оказали негативное влияние в военной сфере России. Об этом сообщает RT.

По его словам, санкции сказались на сроках поставок российского вооружения иностранным заказчикам

Он отметил, что, в первую очередь, это коснулось того оружия, в производстве которых использовались зарубежные комплектующие.

Однако, подчеркнул Фомин, плюс в этой ситуации заключается в том, отечественные производители были вынуждены возобновить закрытое производство или начать новое.

Кроме того, он уточнил, что Россия сохраняет второе место в области поставок вооружения.

Ранее в Минобороны раскрыли причины снижения затрат на оборону.