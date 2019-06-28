Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что украинские власти должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением.
При этом, по его словам, у Украины ничего не получится без переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
«Без диалога, без переговоров ничего не будет. Рассчитывать на кого-то, что кто-то на кого-то подействует, кто-то кого-то заставит, кто-то кого-то вынудит — это рассчитывать на нулевой результат», — подчеркнул Медведчук.
Он также отметил, что сейчас — что в Луганске, что в Донецке — идут как раз переговоры по освобождению.
И политик подчеркнул, что именно правительство Украины дает полномочия тем, кто от его имени выступает в вопросах обмена пленными, что и следует сделать.
Ранее сообщалось, что четырех украинских военнопленных освободили в Донбассе.