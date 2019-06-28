Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что украинские власти должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением.

При этом, по его словам, у Украины ничего не получится без переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

«Без диалога, без переговоров ничего не будет. Рассчитывать на кого-то, что кто-то на кого-то подействует, кто-то кого-то заставит, кто-то кого-то вынудит — это рассчитывать на нулевой результат», — подчеркнул Медведчук.

Он также отметил, что сейчас — что в Луганске, что в Донецке — идут как раз переговоры по освобождению.

И политик подчеркнул, что именно правительство Украины дает полномочия тем, кто от его имени выступает в вопросах обмена пленными, что и следует сделать.

Ранее сообщалось, что четырех украинских военнопленных освободили в Донбассе.