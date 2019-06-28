Медведчук назвал число военнопленных в Донбассе

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что он знает о 70 пленных украинцах, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, установить этих людей удалось благодаря обращениям родственников.

При этом он подчеркнул, что крупного обмена пленными между Донбассом и Украиной в ближайшее время ждать не стоит.

Он также добавил, что занимается этим вопросом еще с 2014 года, и освобождения пленных всегда проводились со стороны Донбасса.

«Украина в одностороннем порядке никогда не освобождала», — уточнил Медведчук.

Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР освободили пленных.