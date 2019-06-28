Медведчук назвал число военнопленных в Донбассе
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что он знает о 70 пленных украинцах, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, установить этих людей удалось благодаря обращениям родственников.
При этом он подчеркнул, что крупного обмена пленными между Донбассом и Украиной в ближайшее время ждать не стоит.
Он также добавил, что занимается этим вопросом еще с 2014 года, и освобождения пленных всегда проводились со стороны Донбасса.
«Украина в одностороннем порядке никогда не освобождала», — уточнил Медведчук.
Ранее сообщалось, что ДНР и ЛНР освободили пленных.