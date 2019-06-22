Массовая драка российских призывников попала на видео

Произошла массовая драка между двумя группами молодых призывников в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя прокуратуры Татарстана Руслана Галиева.

На ролике, снятом одним из очевидцев, видно, как две группы мужчин избивают друг друга руками и ногами. В потасовке приняли участие более десятка человек.

Отмечается, что в драке участвовали также местные жители.

Инцидент произошел утром 20 июня.

По факту массовой драки прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на одном из пляжей произошла групповая драка.